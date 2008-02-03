Можно ли разводиться с помощью СМС?

Мусульманские богословы и судебные власти в Египте рассматривают необычное дело о разводе, решение по которому может стать серьезным прецедентом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на арабские СМИ.

В суд обратилась жительница Каира Икбаль Абу Насер, муж которой, находясь в командировке, направил ей три сообщения СМС, в которых уведомил о расторжении брака. Женщина просит суд и авторитетных религиозных деятелей разобраться, является ли такой развод законным, и стала ли она действительно разведенной женщиной с точки зрения религии.

Один из наиболее распространенных видов расторжения брака в исламе позволяет мужчине развестись мгновенно, без объяснения причины. Для этого ему необходимо лишь произнести три раза формулу развода (талак). Однако при таком разводе женщина не только сохраняет за собой все подаренное мужем имущество, но и получает право на содержание до тех пор, пока не сможет обзавестись новой семьей. В случае если женщина будет признана инициатором развода, то она может лишиться права на имущество.

И хотя муж уже просит Икбаль вернуться, она не торопится с решением. Глубоко верующая женщина посоветовалась с улемами, которые считают, что брак с точки зрения религии уже расторгнут, поэтому возвращаться к бывшему мужу нельзя. Однако суд еще не вынес своего вердикта. В случае, если он признает развод недействительным, женщина рискует даже лишиться родительских прав на единственного сына, так как сама отказалась вернуться к мужу. "Эти СМС превратили мою жизнь в ад", - говорит Икбаль.

По мнению юристов и правозащитников, развод по СМС может упростить и без того несложную процедуру расторжения брака в Египте, что негативно скажется на правах женщин и детей. Согласно официальной статистике, в Египте каждые шесть минут фиксируется расторжение брака. При этом известно, что 90% беспризорных детей оказываются на улице именно после развода родителей.

По поводу разводов с помощью СМС нет единства и в других странах исламского мира. Религиозные власти Катара и Объединенных Арабских Эмиратов уже давали согласие на расторжение брака таким способом. А в Малайзии, напротив, даже попытка расторгнуть брак с помощью СМС может обернуться серьезным наказанием.