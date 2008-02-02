Расписание гонок ”Формулы-1” на 2008 год
...включает первый в истории ночной этап
Международная автомобильная федерация (FIA) официально подтвердила появление первого в истории "Формулы-1" ночного этапа - Гран-при Сингапура. Эта гонка пройдет по улицам города при полностью искусственном освещении, что позволит жителям Европы увидеть ее трансляцию не глубокой ночью, как обычно, а в середине дня.
Гран-при Сингапура начнется 28 сентября в 20:00 по местному времени (15:00 в Киеве).
Кроме того, на официальном веб-сайте FIA опубликовано окончательное расписание гонок "Формулы-1" на сезон-2008. Единственный этап, который пока еще не определился с расписанием - это Гран-при Бразилии, последняя гонка сезона.
Официальный старт Чемпионату-2008 будет дан в Мельбурне (Австралия), где с 14 по 16 марта пройдет первый этап "Королевских гонок".
Расписание этапов "Формулы-1" в 2008 году
|Гран-при
|Дата
|Начало квалифика-ции (время местное)
|Начало гонки (время местное)
|1. Австралия (Мельбурн)
|14 – 16 марта
|15 марта, 14:00
|16 марта, 15:30
|2. Малайзия (Куала-Лумпур)
|21 – 23 марта
|22 марта, 14:00
|23 марта, 15:00
|3. Бахрейн (Бахрейн)
|4 - 6 апреля
|5 апреля, 14:00
|6 апреля, 14:30
|4. Испания (Каталония)
|25 - 27 апреля
|26 апреля, 14:00
|27 апреля, 14:00
|5. Турция (Стамбул)
|9 - 11 мая
|10 мая, 14:00
|11 мая, 15:00
|6. Монако (Монте-Карло)
|22 - 25 мая
|24 мая, 14:00
|25 мая, 14:00
|7. Канада (Монреаль)
|6 - 8 июня
|7 июня, 13:00
|8 июня, 13:00
|8. Франция (Маньи-Кур)
|20 - 22 июня
|21 июня, 14:00
|22 июня, 14:00
|9. Великобритания (Сильверстоун)
|4 - 6 июля
|5 июля, 13:00
|6 июля, 13:00
|10. Германия (Хокенхайм)
|18 - 20 июля
|19 июля, 14:00
|20 июля, 14:00
|11. Венгрия (Будапешт)
|1 - 3 августа
|2 августа, 14:00
|3 августа, 14:00
|12. Европа (Валенсия)
|22 - 24 августа
|23 августа, 14:00
|24 августа, 14:00
|13. Бельгия (Спа-Франкоршам)
|5 - 7 сентября
|6 сентября, 14:00
|7 сентября, 14:00
|14. Италия (Монца)
|12 - 14 сентября
|13 сентября, 14:00
|14 сентября, 14:00
|15. Сингапур (Сингапур)
|26 - 28 сентября
|27 сентября, 20:00
|28 сентября, 20:00
|16. Япония (Фуджи Спидуэй)
|10 - 12 октября
|11 октября, 14:00
|12 октября, 13:30
|17. Китай (Шанхай)
|17 - 19 октября
|18 октября, 14:00
|19 октября, 15:00
|18. Бразилия (Сан-Паулу)
|31 октября - 2 ноября
|1 ноября н/д
|2 ноября н/д