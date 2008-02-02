Расписание гонок ”Формулы-1” на 2008 год

Международная автомобильная федерация (FIA) официально подтвердила появление первого в истории "Формулы-1" ночного этапа - Гран-при Сингапура. Эта гонка пройдет по улицам города при полностью искусственном освещении, что позволит жителям Европы увидеть ее трансляцию не глубокой ночью, как обычно, а в середине дня.

Гран-при Сингапура начнется 28 сентября в 20:00 по местному времени (15:00 в Киеве).

Кроме того, на официальном веб-сайте FIA опубликовано окончательное расписание гонок "Формулы-1" на сезон-2008. Единственный этап, который пока еще не определился с расписанием - это Гран-при Бразилии, последняя гонка сезона.

Официальный старт Чемпионату-2008 будет дан в Мельбурне (Австралия), где с 14 по 16 марта пройдет первый этап "Королевских гонок".

Расписание этапов "Формулы-1" в 2008 году