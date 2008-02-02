Расписание гонок ”Формулы-1” на 2008 год

03:00, 02 февраля 2008
Разное
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...включает первый в истории ночной этап

Международная автомобильная федерация (FIA) официально подтвердила появление первого в истории "Формулы-1" ночного этапа - Гран-при Сингапура. Эта гонка пройдет по улицам города при полностью искусственном освещении, что позволит жителям Европы увидеть ее трансляцию не глубокой ночью, как обычно, а в середине дня.

Гран-при Сингапура начнется 28 сентября в 20:00 по местному времени (15:00 в Киеве).

Кроме того, на официальном веб-сайте FIA опубликовано окончательное расписание гонок "Формулы-1" на сезон-2008. Единственный этап, который пока еще не определился с расписанием - это Гран-при Бразилии, последняя гонка сезона.

Официальный старт Чемпионату-2008 будет дан в Мельбурне (Австралия), где с 14 по 16 марта пройдет первый этап "Королевских гонок".

Расписание этапов "Формулы-1" в 2008 году

Гран-при ДатаНачало квалифика-ции (время местное) Начало гонки (время местное) 
1. Австралия (Мельбурн)14 – 16 марта15 марта, 14:0016 марта, 15:30
2. Малайзия (Куала-Лумпур)21 – 23 марта22 марта, 14:0023 марта, 15:00
3. Бахрейн (Бахрейн)4 - 6 апреля5 апреля, 14:006 апреля, 14:30
4. Испания (Каталония)25 - 27 апреля26 апреля, 14:0027 апреля, 14:00
5. Турция (Стамбул)9 - 11 мая10 мая, 14:0011 мая, 15:00
6. Монако (Монте-Карло)22 - 25 мая24 мая, 14:0025 мая, 14:00
7. Канада (Монреаль)6 - 8 июня7 июня, 13:008 июня, 13:00
8. Франция (Маньи-Кур)20 - 22 июня21 июня, 14:0022 июня, 14:00
9. Великобритания (Сильверстоун)4 - 6 июля5 июля, 13:006 июля, 13:00
10. Германия (Хокенхайм)18 - 20 июля19 июля, 14:0020 июля, 14:00
11. Венгрия (Будапешт)1 - 3 августа2 августа, 14:003 августа, 14:00
12. Европа (Валенсия)22 - 24 августа23 августа, 14:0024 августа, 14:00
13. Бельгия (Спа-Франкоршам)5 - 7 сентября6 сентября, 14:007 сентября, 14:00
14. Италия (Монца)12 - 14 сентября13 сентября, 14:0014 сентября, 14:00
15. Сингапур (Сингапур)26 - 28 сентября27 сентября, 20:0028 сентября, 20:00
16. Япония (Фуджи Спидуэй)10 - 12 октября11 октября, 14:0012 октября, 13:30
17. Китай (Шанхай)17 - 19 октября18 октября, 14:0019 октября, 15:00
18. Бразилия (Сан-Паулу) 31 октября - 2 ноября1 ноября н/д2 ноября н/д

     

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