Сегодня - день рождения автомобиля

Сегодня - самый большой праздник для автолюбителей и тех жителей Земли, которые не представляют свою жизнь без "железного друга". Ровно 122 года назад, 29 января 1886 года, известный немецкий изобретатель Карл Бенц получил патент N37435 на первый в мире бензиновый автомобиль.

Это был трехколесный двухместный экипаж на высоких оспицованных колесах. Изобретатель поставил на него четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 лошадиных сил.

Цилиндр располагался горизонтально, над осью огромных задних колес, и приводил их в действие через одну ременную и две цепные передачи. Маховик в виде большого горизонтального колеса находился под двигателем. Он соединялся с коленчатым валом конической передачей и использовался для создания равномерного вращения и для запуска двигателя.

К сожалению, современники К.Бенца не обратили внимания на "изобретение века" и трехколесный автомобиль не нашел спроса на рынках Германии и Франции. За все время существования авто было произведено не более 15 образцов трехколесных машин "Benz".

ЛігаБізнесІнформ