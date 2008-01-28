Родственники Бобби Фишера не могут поделить наследство

Родственники Бобби Фишера, скончавшегося 17 января на 65-м году жизни, не могут поделить состояние экс-чемпиона мира по шахматам, которое составляет, по некоторым оценкам, два миллиона долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на британскую газету Guardian.

Фишер был похоронен 22 января по католическому обряду на кладбище в 50 километрах от столицы Исландии Рейкьявика. Причиной смерти великого шахматиста стала почечная недостаточность. Считается, что Фишер не оставил завещания.

Выходящая в Рейкьявике газета Visir сообщила на прошлой неделе, что состояние Фишера, которое оценивается в 140 миллионов исландских крон (более 2 миллионов долларов), перейдет его вдове Мийоко Ватай.

"Было подтверждено, что Ватай - супруга Фишера, а не его подруга, как неоднократно утверждалось", - говорится в статье.

Однако близкий родственник Бобби Фишера, Рассел Тарг, поручил юристам выяснить, могут ли два его (Тарга) сына претендовать на наследство.

Неясной остается ситуация и с семилетней дочерью Фишера, которая тоже может стать наследницей. По информации СМИ, девочка родилась, когда шахматист жил на Филиппинах. Сообщалось, что мать девочки - местная жительница.

Адвокат, представляющий интересы Мийоко Ватай, заявил 27 января, что он получил из Японии свидетельство о браке его клиентки с Бобби Фишером. "Это копия, и сейчас я жду оригинал", - сообщил он.

Между тем, сам Фишер всегда отрицал, что они с Мийоко Ватай женаты. В радиоинтервью в Москве в 2005 году Фишер заявил, что никогда не состоял с ней в законном браке. "Мы просто хорошие друзья", - сказал тогда шахматист.