Родственники Бобби Фишера не могут поделить наследство
В шахматах всё как-то яснее
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Фишер был похоронен 22 января по католическому обряду на кладбище в 50 километрах от столицы Исландии Рейкьявика. Причиной смерти великого шахматиста стала почечная недостаточность. Считается, что Фишер не оставил завещания.
Выходящая в Рейкьявике газета Visir сообщила на прошлой неделе, что состояние Фишера, которое оценивается в 140 миллионов исландских крон (более 2 миллионов долларов), перейдет его вдове Мийоко Ватай.
"Было подтверждено, что Ватай - супруга Фишера, а не его подруга, как неоднократно утверждалось", - говорится в статье.
Однако близкий родственник Бобби Фишера, Рассел Тарг, поручил юристам выяснить, могут ли два его (Тарга) сына претендовать на наследство.
Неясной остается ситуация и с семилетней дочерью Фишера, которая тоже может стать наследницей. По информации СМИ, девочка родилась, когда шахматист жил на Филиппинах. Сообщалось, что мать девочки - местная жительница.
Адвокат, представляющий интересы Мийоко Ватай, заявил 27 января, что он получил из Японии свидетельство о браке его клиентки с Бобби Фишером. "Это копия, и сейчас я жду оригинал", - сообщил он.
Между тем, сам Фишер всегда отрицал, что они с Мийоко Ватай женаты. В радиоинтервью в Москве в 2005 году Фишер заявил, что никогда не состоял с ней в законном браке. "Мы просто хорошие друзья", - сказал тогда шахматист.