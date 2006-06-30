Заслуженный Ковбасюк, или Почему Президент раздвоился

Заместитель председателя Киевской областной администрации Юрий Ковбасюк стал Заслуженным экономистом Украины. Это звание ему присвоил своим указом Президент Украины Виктор Ющенко. Факт не такой уже и сенсационный. Но по-своему парадоксальный.

Ющенко отметил Ковбасюка “за весомый вклад в... социально-экономическое развитие Украины”.

А, как известно, за месяц до этого тот же Ющенко своим указом освободил от должности главы Киевской областной государственной администрации Евгения Жовтяка. В Указе не содержалось причин освобождения, но незадолго до этого Кабинет министров предложил Президенту освободить столичного губернатора за “ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития в Киевской области”. Жовтяк с этим категорически не соглашался, настаивая на том, что ни одного “ухудшения” этих показателей в области не было, а наоборот - область все время улучшала их, и по итогам первого квартала в этом году вышла на первое место среди областей Украины. Жовтяка никто не опроверг - и до сих пор на сайте правительства висит эта формулировка, не подтвержденная ни одним официальным документом.

И вот теперь его заместителя, который именно и отвечает за экономическое развитие, Президент удостаивает звания заслуженного экономиста.

Как говорят в Одессе, здесь одно из двух, или трех. Или Ковбасюк вместе с Жовтяком ухудшали экономику на Киевщине, каким-то образом улучшая ее в масштабах “социально-экономического развития Украины”. Или Ковбасюк улучшал, а Жовтяк все время велел ему ухудшать. Может, даже тайно от Жовтяка улучшал, а перед тем делал вид, что ухудшает. Лишь Президента Ковбасюк информировал правдиво, тот все знал и теперь таки наградил его. Или же третье: ухудшения не было, было улучшение, как и говорит Жовтяк. Но слишком уж теплое и “хлебное” это место – должность главы госадминистрации в столичной области. Поэтому нужно было освободить его для других.

Калиниченко, г. Вишневый Киевской области