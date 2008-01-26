В Крыму под колесами поезда погиб мужчина

В Джанкойском районе Крыма под колесами поезда погиб пешеход.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в крымской автономии.

Как говорится в сообщении крымского Главка МЧС, несчастный случай произошел накануне поздно вечером на 89-м километре перегона «Отрадное – Урожайная».

Пассажирский поезд №342 совершил наезд на неизвестного мужчину (на вид ему - 35-40 лет), вследствие чего он получил травмы, не совместимые с жизнью.