Повысится ли успеваемость, если школьникам платить (эксперимент)
...например, 8 долларов в час
40 школьников из города Фейрберн (Fairburn), штат Джорджия, примут участие в программе, которая позволит им зарабатывать около восьми долларов в час, посещая дополнительные занятия, пишет Лента.ру со ссылкой на The Atlanta Journal-Constitution.
Организаторы программы задались целью выяснить повысится ли посещаемость, оценки и результаты тестов от того, что школьникам станут платить.
Инициатива принадлежит Чарльзу Лаудермилку, исполнительному директору корпорации Aaron Rents, которая финансирует некоммерческую программу из своих средств.
Эксперимент пройдет среди учащихся восьмых и одиннадцатых классов двух местных школ. Школьников выбирали на основе информации об их посещаемости и успеваемости. Продолжительность программы "Учись и зарабатывай" ("Learn & Earn") - 15 недель.