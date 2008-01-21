«Пежо» обгонял КамАЗ и врезался в «Газель»: есть жертвы
18:35, 21 января 2008Разное
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Два человека погибли и трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня в Крыму на автодороге Черноморское – Евпатория.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в автономии, автомобиль «Пежо» при обгоне двигавшегося впереди «КамАЗа» выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовую «Газель». От сильного удара оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
Вследствие ДТП водитель и пассажир «Пежо» погибли на месте. Еще два пассажира «Пежо» и водитель "Газели" травмированы.
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