Губернатор Сицилии приговорен к пяти годам тюрьмы за содействие мафии

Суд г.Палермо приговорил губернатора Сицилии Сальваторе Куффаро к пяти годам тюремного заключения и запрету занимать государственные должности за содействие мафии, сообщает Associated Press. Губернатор обвинялся, что в 2001 г. сообщил главе мафии Палермо, что у того дома установлена прослушивающая аппаратура.

Пока судебное решение не вступило в законную силу. Это произойдет только после апелляции, которая может занять несколько лет. С.Куффаро завил, что намерен обжаловать судебное решение и не намерен досрочно покидать свой пост.