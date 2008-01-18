Геи Европы выбрали лучший автомобиль года и топ-десятку

Лучшим европейским автомобилем 2008 года для геев (European Gay Car of the Year 2008) был признан Fiat 500. Впервые пьедестал почета в этом рейтинге занял автомобиль с кузовом хэтчбек, а не кабриолет, как это было раньше. Результаты конкурса традиционно опубликовал французский сайт Ledorga.

Победу Fiat 500 обеспечили голоса мужчин, причисляющих себя к сексуальным меньшинствам и проживающих в крупных европейских городах. По их мнению этот автомобиль идеально подходит для ночной жизни, для семейных пар, в которых не более двух детей, а также для двух или одного человека.

Ранее титула лучшего автомобиля для геев удостаивались Alfa Romeo Spider, Aston Martin DB9 Volante и другие. Второе место в конкурсе 2008 года заняла Alfa Romeo 8C Compitizione, а бронза досталась пятидверному хэтчбеку Volvo С30.

Напомним, что Fiat 500 был назван "Автомобилем года 2008" по итогам голосования жюри одноименного европейского конкурса. Эта машина получила высшие оценки от 34 из 58 членов жюри и набрала в общей сложности 385 баллов.

Список победителей European Gay Car of the Year 2008:

1) Fiat 500

2) Alfa Romeo 8C Compitizione

3) Volvo C30

4) Aston Martin DBS

5) Aston Martin V8 Vantage

6) Audi R8

7) Maserati Granturismo

8) Rolls Royce Drophead coupe

9) Audi A5

10) Renault Twingo

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