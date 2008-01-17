Мнение

Фрагмент открытого письма доктора технических наук, профессора Вильяма Задорского субъектам трех ветвей власти

Не сделаю открытия, если сообщу, что страна находится в глубоком тупике и выйти из него удастся лишь в том случае, если мы не будем надеяться только на очередную смену власти, а решим системные вопросы управления страной. Длительное время, наблюдая за затянувшимися играми с перетягиванием канатов – полномочий тремя ветвями власти, отважусь использовать достаточно скользкую аналогию, вспомнив бытовавшую когда-то народную "мудрость" (если в публичном доме дела не клеятся, бесполезно передвигать кровати, нужно сменить девушек или обучить их новым приемам древнейшей профессии).

Проблема народовластия стара как мир. К примеру, в Google можно получить 56 600 000 гиперссылок, если запросить " Power to the people", 716 000 – если ввести "Власть народ" и только 29 300 – если ввести "Влада народ". Большинство сходится на том, что всегда есть противостояние между народом и властью и что власть всегда противостояла тем, кто ее выбирал. Отмечают, что надежды на доброго царя, на народную власть всегда оказывались напрасными, и народ начинал искать новую демократичную, честную и справедливую власть. Такой власти принципиально не бывает, но народ тысячелетиями продолжает надеяться на ее появление. А власть со своей стороны всегда пытается продолжить как можно дольше пребывание у своего горнила, используя для этого даже диктаторские методы – и тогда народ получает кровавого Калигулу, или иезуитские методы оболванивания своего народа, к которым, к сожалению, зачастую относятся и демократические методы. Во всех вариантах цель одна – удержаться на вершине власти. Цель понятна – точно так, как в совковые времена часто употребляли каламбур "еврей - дворник", сейчас каламбурят "бедный депутат (чиновник, "слуга народа" - продолжить можете сами). Не бывает бедных власть имущих, и мы прекрасно понимаем отчего.

Революционные события, в которых мы вынуждены активно участвовать в последние годы, искренне надеясь, что вот теперь-то все изменится, мало, что меняют. Все идет на круги своя вопреки всем законам истории и просто логики.

Где выход из тупика? Мы имеем дело со сложной системой, а законы развития сложных систем едины, и любой системотехник скажет, что выход только один. Система власть – народ может придти к равновесию только в том случае, если начнет работать не только прямая связь власть –> народ, но и заработает пока атрофированная обратная связь – народ начнет управлять своей властью. Управлять в широком смысле слова. Здесь и демократические, народные выборы, контроль над властью, никакой "недоторканості" (бандиты, в самом деле, должны сесть в тюрьмы) и отчетность перед избирателями, и своевременная реакция на разоблачения прессы и выступления СМИ. Это случится тогда, когда, как во многих цивилизованных странах, субъекты власти на всех уровнях иерархии станут просто наемной рабочей силой, а народ станет их нанимателями.

Поэтому главной задачей сегодня становится выработка методов управления властью. Именно наниматель - народ должен сформулировать перед наемной рабочей силой – властными органами - основные задачи, программу их деятельности на краткосрочную, например, на срок их избрания (то бишь найма), и долгосрочную перспективы. Ошибкой является попытка поручить самой власти сформировать для себя эту программу. Вот уж где разгул для коррупции! Тогда и появляются, совершенно бесперспективные программы – пустышки типа программы Инны Богословской, где написаны замечательные благие пожелания, но ни звука не сказано, как добиться их хотя бы частичной реализации и на какие ресурсы при этом опираться. Правительство Виктора Януковича приблизилось к общепринятой всем миром, кроме Украины, Концепции устойчивого развития, принятой почти 200 странами и неведомой не только власть имущим, но и всему народу Украины. Жаль только, что программу развития они сделали социально- экономической, напрочь позабыв (или не зная) о необходимости экологической составляющей в любой концепции развития.

Отчего это произошло? Не знает большинство наших властителей ничего о концепции устойчивого развития (КУР). Неоднократно убеждался в этом во время встреч с представителями власти. Ответ один – нас этому не учили, нам никто об этом не рассказывал. А, собственно, почему не учили, если уже пошел третий год объявленного ООН десятилетия обучения всех людей планеты концепции устойчивого развития. Если уже сейчас ЕС, куда власть так стремится, даже не рассматривает международные проекты и контракты, если нет подтверждения их соответствия требованиям концепции устойчивого развития. Страна наша за 15 лет не только не удосужилась создать национальную программу устойчивого развития, но и ухитрилась полностью проигнорировать решение ООН об обучении ее основам. А в Минобразования, видимо, даже не знают о таком решении ООН, ибо решили взамен изучения КУР ввести уроки толерантности, видимо, чтобы еще больше понизить политическую активность молодежи и приучить школьников к более длительному терпению всех наших "негараздів". Вернули бы лучше школьникам такие курсы, как "этика" и "эстетика". Уж в этом то наша молодежь гораздо больше нуждается, чем в толерантности.

Однако большинство власть имущих ничего не знают не только о концепции устойчивого развития, но и о системном анализе, теории принятия решений. Информационные технологии они всерьез считают предназначенными только для поиска и скачивания игр, фильмов, фотографий красивых девушек и подобных занятий. С теорией и практикой менеджмента они зачастую едва знакомы. А уж с особенностями работы в условиях рыночной экономики - тем более. И дело не в скудости бюджета и отсутствии средств на обучение. Как-то знакомый профессор рассказал мне, как он пытался научить наших народных депутатов концепции устойчивого развития. Сначала они вообще отвергли его предложение о проведении предложенных им бесплатных семинаров. Лишь после того, как он провел такие семинары в Российской Госдуме, они "снизошли". На первом семинаре было несколько депутатов. На втором – ни единого…

Итак, сегодня наша властная элита на всех уровнях власти чаще всего дремуче невежественна именно в современных методах управления. Не осознавая этого и используя особенности нашего менталитета (в большинстве своем мы приучены к тому, что лицо, облаченное властью, умнее нас и знает нечто такое, что нам сирым неведомо), они приобретают манеры и стиль оракулов, осчастливливая нас всяческими откровениями, программами, планами развития, даже не пытаясь их обосновать, доказать. Как заставить власть имущих стать умнее, профессиональнее, соответствовать требованиям нанимателя – народа и времени? Путь один – сочетание обучения, аттестации и ротации. Формы обучения могут быть любыми – от второго образования в области госуправления до семинаров, консалтинга, тренингов и даже самообразования. Определяется начальным уровнем профессиональной подготовки и базовым образованием. Аттестация, вроде бы и сегодня проводится, и даже ранжирование специалистов предусмотрено. Да, вот нет пока стандартизированных программ аттестации, где были бы предусмотрены такие важные для управленца разделы как основы системного анализа и теории принятия решений, инвестиционный и инновационный менеджмент, теория устойчивого развития, фандрайзинг, этика деловых отношений, основы международного бизнеса и др. Да и с аттестационными комиссиями не все ясно - проверяют то обычно друг друга, а, значит, об объективности говорить не приходится. Да и ротация как-то не очень увязана с аттестацией. Может, стоило бы нашим "слугам народа" внимательно ознакомиться с японским корпоративным менеджментом, когда после окончания очередной каденции чиновника внимательно разбираются с результатами его деятельности (вплоть до судебного преследования за коррупцию), а нового чиновника первым делом садят за парту, где его обучают новой для него профессии, и до положительной аттестации он и пикнуть не смеет. Японская система чем-то напоминает конкретный механизм практической реализации ответственности власти российского оппозиционного политика и публициста Юрия Мухина. Его проект предусматривает принятие специального Закона «О суде народа России над Президентом и членами Федерального собрания Российской Федерации». Реализация этого закона предусматривает введение контроля над высшими выборными руководителями государства путём проведения референдума по истечении срока правления президента и депутатов с возможными исходами: «Заслуживает поощрения», «Без последствий» и «Заслуживает наказания». В первом случае представитель власти объявляется героем и ему отдаются соответствующие почести, во втором случае - к нему ничего не предпринимается, а в третьем — представитель власти отбывает тюремное заключение, равное сроку его правления.

Вильям Задорский, доктор технических наук, профессор