«Регионалы» мешают работе парламента и правильно делают!

(Во вторник утром фракции Коммунистической партии и Партии регионов заблокировали трибуны Верховной Рады, не дав парламенту начать работу. Таким образом они высказали несогласие с намерениями коалиции принять изменения в регламент о том, что спикер избирается открытым голосованием, а не тайным, как записано в регламенте. Спикера и премьер-министра большинство планирует избирать «пакетным голосованием». – УНИАН) «Регионалы» всё правильно делают! Сегодня ими была предотвращена узурпация власти и тихий конституционный переворот. Вроде бы мелочь, как голосовать (тайное или с помощью системы "Рада"), но "помаранчевые" сами себе не верят. А то, что в случае тайного голосования из их среды найдутся купленные и перекупленные, которые проголосуют НЕ ТАК, в этом нет никакого сомнения. Вот и боятся «помаранчевые», что вся их "консолидированная" конструкция рухнет, как карточный домик после первого же тайного голосования по кандидатуре спикера.

А если бы голосование по спикеру Верховной Рады было тайным? Сколько бы набрал Порошенко? Я думаю, что не набрал бы большинства. Первая причина - личная неприязнь к нему многих или некоторых из БЮТ и Соцпартии. Вторая причина находится в сфере не столько политики, сколько личных интересов некоторых из тех же "нашеукраинцев", "бютовцев» и, в некоторой степени - социалистов.

Ну не может быть так, чтобы Ахметов накануне голосования втихую не проплатил этой категории бизнесменов-депутатов. Не может быть так, чтобы ради "высокой демократической идеи" кто-либо из них не польстился на сотню-другую штук баксов. Успокойтесь панове-господа! Все эти варианты были просчитаны Тимошенко и Порошенко. Понимая, что наступит крах коалиции, они готовы были предложить голосовать каким угодно способом - от системы "Рада" до поднятия рук.

Всех поздравляю с днём сохранения Конституции Украины!

Сергей С., Россия