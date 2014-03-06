«Фокстрот» объединил офлайн- и онлайн-продажи

В рамках развития мультиканальной бизнес-модели «Фокстрот» запустил новую услугу «PickUp». Теперь клиент крупнейшего национального ритейлера БТиЭ в Украине, оформив заказ на www.foxtrot.com.ua, может купить товар по online-цене и забрать покупку из ближайшего к своему дому магазина «Фокстрот».

Услуга «PickUp» в сети была запущена в прошлом году, а с февраля 2014 начала набирать популярность. Суть сервиса «PickUp» - в возможности самовывоза товара во всех* розничных магазинах торговой сети «Фокстрот» при оформлении заказа на приобретение техники через сайт www.foxtrot.com.ua. Во время оформления заказа клиент с помощью сайта сам определяет магазин, где ему удобно получить товар, а при необходимости – оговаривает самовывоз двух и более товаров из разных магазинов. Для получения товара, купленного online, покупателю необходимо подойти на кассу магазина и назвать уникальный номер заказа. Оплату за товар клиент производит прямо на кассе наличными или банковской карточкой. Важным для покупателя в этой услуге является то, что оплата товара происходит по ценам интернет-магазина www.foxtrot.com.ua с возможностью получить до 1,5% скидки владельцам карты «Фокс Клуб».

- «PickUp» – это то, что не могут предложить требовательному покупателю «серые» интернет-магазины – однодневки. Ведь, тестируя новейший гаджет от мирового производителя в «кирпичном» магазине «Фокстрот», покупатель гарантированно закажет именно такой, а не поддельный товар в нашем интернет-магазине, получит доступ к офлайн-сервисам и гарантиям компании, которая 20 лет лидирует на украинском рынке, - сообщил Сергей Ерошов, руководитель интернет- и мультиканальных продаж торговой сети «Фокстрот. Техника для дома».

- Наш интернет-магазин интегрирован с розничными магазинами сети, которые присутствуют в 115 населенных пунктах Украины, - резюмировал Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». – Новая услуга стирает границы между реалом и онлайном для удобства наших клиентов, а также способствует росту количества и качества заказов через интернет.

Интегрированное торговое пространство сети «Фокстрот» совершенствуется не только благодаря услуге «PickUp», но и путем продолжающихся ремоделингов розничных магазинов, а также развития платформы сайта, изменения дизайна и улучшения юзабилити виртуальной витрины www.foxtrot.com.ua.

Справка:

ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является крупнейшей розничной сетью по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на март 2014 года в Украине насчитывается 235 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 115 областных и районных центрах Украины, при этом их общая площадь составляет более 319 000 кв.м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte & Touche в 2013 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*Услуга «PickUp» действует во всех магазинах сети «Фокстрот», кроме магазинов в городе Керчь.