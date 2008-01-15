В Детройте открылся международный автосалон (фоторепортаж)
Выставка будет длится до 27 января
Первая в новом году Международная автомобильная выставка открыла свои двери для журналистов в Детройте, признанной столице автостроительной промышленности Соединенных Штатов.
На детройтском автосалоне, который считают указателем всей отрасли, в этом году особенное внимание уделяют экономичности и экологичности машин. Ведь рядовая цена самого дешевого бензина с октановым числом 87 в настоящее время свыше 3 долларов за галлон, а в Нью-Йорке и Калифорнии – до 3 с половиной, то есть 91 цент за литр горючего.
|Jeep Renegade
Все движение в центре Детройта затормозило: всадники-ковбои гнали 120 длиннорогих техасских коров. Табун сопровождал новую модель грузовика-пикапа «Крайслер Додж-рам». «Если мы стремимся выделяться на фоне табуна, должны прислушиваться к требованиям потребителя», – заявил Джим Пресс, вице-президент «Крайслера», заверяя, что его компания повысила экономичность пикапа. Впрочем, не от хорошей жизни... Как говорят, продажа пикапов «Крайслера», «Форда» и «Дженерал Моторз» в прошлом году уменьшилась на 6 процентов, а в целом спрос на детройтскую продукцию отступил на уровень 1998-го года.
|The Saturn Vue Green Line Plug-in Hybrid
|Chrysler ecoVoyager
|The Mini Cooper S
Машины с гибридными двигателями, бензо-электрическими перешли уже с категории концептуальных в категорию коммерческих моделей. «Форд» предлагает свой кроссовер «Ескейп», «Тойота» – «Приус», «Кемри» и новую модель «Эй-бет», «Дженерал Моторз» – «Шевроле-волт». Немецкая компания «БМВ» показывает в Детройте дизельную версию своего вездехода «Экс-пять», который собирают в Южной Каролине.
|Dodge ZEO
Автосалон в Детройте будет длиться до 27 января.
Радио "Свобода", фото Reuters