В Крыму замерз мужчина

В Бахчисарайском районе Крыма 53-летний местный житель погиб из-за переохлаждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым, мужчина был найден в снегу во дворе собственного дома. На место происшествия были вызваны сотрудники милиции. «Как определила судмедэкспертиза, человек погиб вследствие переохлаждения», - говорится в сообщении крымского Главка МЧС.

Спасатели предполагают, что мужчина, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, заснул во дворе и замерз.

Кроме того, от мороза пострадал еще один крымчанин. При невыясненных обстоятельствах, 42-летний мужчина получил обморожения 2 и 3 степени кистей обеих рук и фаланг пальцев. "Когда врачи стали оказывать пострадавшему первую помощь, то оказалось, что человек сильно пьян", - сообщают спасатели.

Сейчас пострадавший находится на лечении в феодосийской больнице.