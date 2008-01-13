«Общие корни» проводит украинско-польскую послерождественскую встречу

Во Львовской области проходит десятая польско-украинская оплатковая (послерождественская) встреча поляков на территории Украины, которую организовало общество «Общие корни» (Люблин, Польша).

Как передает корреспондент УНИАН, из Люблина во Львов, Мостиска, Жовкву прибыли более 70 человек из Люблина и региона, в частности городской председатель Люблина Адам ВАСИЛЕВСКИ и председатель совета города Люблин Петр ДРЕХЕР.

Делегация из Польши посетит торжественную оплатковую встречу во Дворце искусств во Львове, встретится с властями Львова и Львовской области, представителями польских организаций, учителями польских школ, Генеральным консулом Республики Польша во Львове.

Как информировал организатор акции Збигнев ВОЙЦЕХОВСКИ, также традиционно на протяжении 11-13 января польская делегация планирует посетить Детский дом в Горном Лычакове, воспитанникам которого будут переданы подарки и сладости, а также 50 стульев, переданные Почетным консулом Украины в Польше Ежи ХЖАНОВСКИ.

«Это одна из наиболее ожидаемых встреч для наших земляков, которые проживают в Украине. Некоторые из них даже говорят, что их жизнь проходит в ритме «от оплатки до оплатки», во время которого опять можно ощутить настоящую Польшу», - отметил З.ВОЙЦЕХОВСКИ.

Первые встречи в украинских городах были организованы 10 лет назад по инициативе тогдашнего заместителя городского председателя Люблина З.ВОЙЦЕХОВСКИ, который является одним из основателей общества «Общие Корни».

Справка УНИАН: В католической традиции оплаток - тоненькая пластинка из пресного теста с рождественской символикой, которая символизирует примирение и прощение, пожелание добра. Когда в Рождественскую ночь ломают оплаток, все желают друг другу счастья. Для тех, у кого не было возможности встретиться во время Сочельника и разломить оплаток, организуются послерождественские встречи - оплатки.