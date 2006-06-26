Москва возглавила список самых дорогих городов мира

Москва заняла первое место в списке самых дорогих городов мира, составленном компанией Mercer Human Resource Consulting.

По сравнению с прошлогодним рейтингом Москва поднялась на две позиции. В то же время лидер 2005 года - Токио - опустился на третье место. На втором месте - Сеул, который оказался самым дорогим городом в Азии. Самым дешевым городом мира признана столица Парагвая Асунсьон.

Как сообщает BBC, в Москве жизнь на 12 процентов дороже чем в Лондоне и на 25 процентов - чем в Нью-Йорке. В то же время Times пишет, что на самом деле существует две Москвы - одна для олигархов и богатых иностранцев, другая для всех остальных. Издание отмечает, что "бюджетная" жизнь в Москве гораздо дешевле, чем в Лондоне, впрочем и она не по карману многим живущим в российской столице.

Исследование проводилось в 144 городах по всему миру, в расчет принималась сравнительная стоимость набора из 200 товаров и услуг - от аренды жилья до развлечений.

Лента.ру