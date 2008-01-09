«Opel» столкнулся со «Славутой», последний сбил троих детей

Вчера в 11.00 в селе Слободка Калушского района Ивано-Франковской области легковой автомобиль „Opel Omega” во время обгона столкнулся с автомобилем „Славута”, в результате последний выехал на тротуар и совершил наезд на 4 пешеходов, в том числе трех детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пострадавшие госпитализированы. Правоохранители проводят расследование.