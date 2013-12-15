Парламент национальной летаргии

Отмечу парадокс: в декабре 2012 года депутатский корпус был обновлен на две трети, однако новый призыв в парламентарии не дал возможности кардинально улучшить качество законодательной работы. Среди «говорящих голов», представляющих депутатский корпус в средствах массовой информации, обновление прошло на минимальном уровне. Зато появились равняющиеся на своих вождей сплоченные фракции: «УДАР» и «Свобода» полной грудью вдыхают воздух сессионного зала и демонстрируют, что их сила в единстве. Хотя «Батькивщина» понесла 10-процентные потери личного состава, факт которых немало раздражает Арсения Яценюка, но остается ведущей оппозиционной фракцией. Коммунисты успешно маневрируют между реальным сотрудничеством с властью и демонстрацией своей нарочитой оппозиционности.

Спикер парламента седьмого созыва Владимир Рыбак хорошо передает сложившуюся там ситуацию. Это не только опытный политик, еще с донецких времен на короткой ноге с Виктором Януковичем, но и один из лидеров Партии регионов, для которого партийные интересы выше необходимости адекватно реагировать на возникающие перед страной вызовы. Отсюда и выездное заседание парламента весной 2013-го, и стремление не давать однозначных ответов на самые острые требования оппозиционеров.

К сожалению, парламент седьмого созыва за год работы не стал полноценным местом для дискуссий. Хотя нем есть проевропейское (по факту) конституционное большинство, однако под стеклянным куполом Верховной Рады так и не сформировала традиция системной работы. Полагаю, что главная вина в этом лежит на Партии регионов. Она сумела впервые в новейшей истории Украины в качестве партии власти выиграть парламентские выборы, дотянув до 30% по парламентским спискам и собрав больше всех мажоритарщиков. Это дало возможность избрать своего спикера и контролировать ведущие профильные комитеты. Но «регионалам» не удалось сформировать самостоятельное простое большинство, поэтому они вынуждены раздваиваться: искать благосклонности коммунистов во время принятия «шкурных» решений и идти на договоренности с оппозицией в ходе голосования по евроинтеграционным законам. Почти четыре десятка депутатов седьмого созыва – внефракционные, и это свидетельствует об ожидании возможного переформатирования структуры Верховной Рады.

Но сегодня компромиссы для парламента седьмого созыва воспринимаются властью как проявление слабости, а стремление вести собственную игру демонстрируют не только лидеры фракций, но и отдельные внефракционные парламентарии. Де-факто идущая президентская кампания накладывает внушительный отпечаток, ведь практически все потенциальные кандидаты на высший государственный пост сегодня работают законодателями. Уже дважды в нынешнем созыве Верховная Рада не сумела отправить в отставку правительство Азарова, причем второй провал оказался показательным: оппозиционеры понадеялись на распад фракции «регионалов» после разгона Евромайдана ранним утром 30 ноября, а крупнейшее депутатское объединение оказалось не только устойчивым, но и не горящим желанием уволить лидера Партии регионов. Переговорный процесс под куполом любой степени публичности напоминает преодоление бесконечной полосы препятствий.

Весьма символичным выглядит тот факт, что нынешние парламентарии пока не имеют опыта принятия бюджета (смету финансовых доходов и расходов страны на 2013 год шестой созыв принял на излете своих полномочий), а правительство затянуло со всеми сроками внесения бюджета-2014 на рассмотрение Верховной Рады. Сегодня весьма вероятна перспектива вхождения Украины в следующий год без главного финансового документа, поскольку государственная казна напоминает тришкин кафтан, которым трудно обогреть 226 и больше народных избранников.

Как должна реагировать Верховная Рада на события на Майдане? Она уже отказалась отправлять правительство Азарова в отставку, подарив тому право заявить «Наш парламент высказал вотум доверия». Однако в условиях политического кризиса не просто ситуация развивается очень быстро, есть и другие факторы: механизма импичмента президента в украинской политике не существует, а к досрочным парламентским выборам вряд ли готовы основные политические силы и партии, представляющие их интересы в Верховной Раде. Поэтому ситуативное переформатирование парламентского большинства и смена правительства могли бы сыграть роль клапана для сбрасывания народного недовольства. Но эта схема реалистична только в том случае, если власть и оппозиция восстановят хотя бы минимальный уровень доверия друг к другу. В противном случае Верховная Рада и дальше будет находиться в летаргическом сне, опасном для демократического развития страны.

Евгений МАГДА