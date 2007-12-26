Проект госбюджета не предусматривает льгот чиновникам и депутатам
13:52, 26 декабря 2007Разное
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"Это высвободит много средств"
Проектом государственного бюджета на 2008 год не предусмотрены льготы для чиновников и народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины.
Она отметила, что это высвободит много средств, которые можно будет "пустить на льготы" для рядовых граждан.
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