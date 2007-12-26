Американские аспиранты разработали деревянный суперкар

В США аспиранты Государственного университета Северной Каролины (North Carolina State University) разработали и приступили к постройке собственного среднемоторного суперкара, получившего название Splinter. Кузов, многие узлы подвески и даже центральная часть колесных дисков этого автомобиля полностью изготовлены из дерева, а сама машина будет создана, как ожидается, только в одном экземпляре. Создавая Splinter, студенты надеются изучить возможность применения дерева в автомобилестроении будущего.

Заднеприводный Splinter получит 4,6-литровый восьмицилиндровый бензиновый двигатель компании Cadillac, мощность которого благодаря двум механическим нагнетателям увеличится до 600 лошадиных сил. Мотор будет агрегатироваться с шестиступенчатой механической коробкой передач от Chevrolet Corvette C5. Динамические характеристики нового суперкара пока не сообщаются.

Кроме того, Splinter получит мощные шестипоршневые тормозные механизмы с 355-миллиметровыми перфорированными дисками на передней оси и 305-миллиметровыми на задней. Также на суперкар спереди установят специально разработанные для этого автомобиля 19-дюймовые колесные диски и 20-дюймовые сзади с покрышками Michelin Pilot Sport 2 размерностью 265/35 и 335/30 соответственно.

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