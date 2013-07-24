Янукович выразил соболезнование Борису Патону

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Ушел из жизни самый родной для Вас человек. Это непоправимая утрата для Вас, для всех родных и близких. В это скорбное время прошу принять мои самые искренние соболезнования», - говорится в соболезновании Януковича.