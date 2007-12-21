Три старинные пушки вроде бы нашлись в Одессе

Три старинные пушки, исчезнувшие из Одесского городского парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, были вывезены на реконструкцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сессии Одесского городского совета сообщил начальник горуправления внутренних дел Александр МИХАЙЛЮКОВ.

По его словам, «орудия вывезены из парка сотрудниками морского порта на реконструкцию».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря экс-директор парка Леонид ЛИПТУГА заявил, что из парка внезапно исчезли три старинных пушки, стоявшие во время русско-турецкой войны на береговых батареях Одессы.

По его мнению, орудия, вероятно, были тайком вывезены из парка в ночь со среды на четверг. «Во всяком случае, сегодня их на прежнем месте в парке не обнаружено, на реставрацию орудия не забирали и экспертам об их исчезновении ничего не известно», – сказал Л.ЛИПТУГА.

По словам Л.ЛИПТУГИ, пушки представляют огромную историческую ценность, ориентировочная стоимость каждого орудия – 20 тыс. долларов.