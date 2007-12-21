Вблизи Полтавы автомобиль сбил двух пешеходов и упал с моста на колею

Вблизи Полтавы на автомобильном мосту через железнодорожные пути водитель легкового автомобиля в результате превышения скорости не справился с управлением, совершил наезд на двух пешеходов и, разрушив ограждение, упал с моста на колею.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло четверо людей - водитель, пассажир и 2 пешехода.

На 40 мин. было задержано движение пассажирского поезда "Полтава-Киев".

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Полтавской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16 человек и 176, - травмированы.