Вблизи Полтавы автомобиль сбил двух пешеходов и упал с моста на колею
Погибло четверо людей
Вблизи Полтавы на автомобильном мосту через железнодорожные пути водитель легкового автомобиля в результате превышения скорости не справился с управлением, совершил наезд на двух пешеходов и, разрушив ограждение, упал с моста на колею.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло четверо людей - водитель, пассажир и 2 пешехода.
На 40 мин. было задержано движение пассажирского поезда "Полтава-Киев".
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Полтавской области.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16 человек и 176, - травмированы.