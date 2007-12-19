Рейтинг машин-2008 (версия US News & World Report)

Опубликован рейтинг лучших автомобилей 2008 модельного года по версии популярного в США журнала "U.S. News & World Report".

Все автомобили были разделены на 11 классов, в каждом из которых из всего множества современных авто выбран один.

В последние несколько лет прослеживается тенденция к повышению конкурентоспособности восточных марок. Все чаще первые места в рейтингах занимают японские, корейские и китайские марки автомобилей. В этом году пять из одиннадцати мест получила неамериканская Honda, а американские модели получили победу всего в двух номинациях. Необычна также победа сразу трех моделей в номинации "лучший спорткар".

Эксперты "U.S. News & World Report" принимали во внимание не только собственные оценки при классификации того или иного автомобиля, но и мнения других специалистов автомобильного рынка.

При оценке каждого автомобиля учитываются технические характеристики, безопасность, надежность, соответствие своему классу и соотношение цена-качество.

Новинкой рейтинга 2008 года стал активно развивающийся класс гибридных автомобилей.

Новые модели от концернов GM и Ford - Saturn Aura и VUE, Chevy Tahoe, Ford Escape / Mercury Mariner - впервые представленные в 2007 году, не заняли высоких позиций. По мнению экспертов, эти автомобили не обладают достаточно высокими показателями экономичности и вместе с тем хорошими техническими характеристиками.

Победителями стали:

Городской автомобиль: Honda Fit;

Среднеразмерный автомобиль: Honda Accord;

Люксовый компакт: Volkswagen GTI;

Люксовый среднеразмерный: BMW 3-Series;

Люксовый: BMW 5-Series;

Паркетник: Honda CR-V;

Кроссовер: Honda Pilot;

Внедорожник: Chevrolet Tahoe;

Люксовый кроссовер: Lexus RX 350;

Пикап: Chevrolet Silverado 1500;

Спортивный: Mazda MX-5, Honda S2000, Mazda Speed3 (tied)