ФК ”Шахтер” Фонд Ахметова дают детям на Николая 4 миллиона

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) и Благотворительный фонд "Развитие Украины" выделили почти 3 млн. 984 тыс. гривен на благотворительную помощь детским учреждениям, приуроченную ко Дню Николая чудотворца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтер", 19 декабря в рамках акции "Шахтер – детям!" благотворительная помощь будет передана 103 детским учреждениям - школам-интернатам, больницам, санаториям, в которых под опекой находятся более 12 тыс. детей. В пресс-службе уточнили, что впервые в 2007 году акцией будут также охвачены детские дома семейного типа.

19 декабря, в День Святителя Николая, президент ФК "Шахтер" Ринат АХМЕТОВ вместе со своим другом российским композитором Игорем КРУТЫМ посетят три из 103 охваченных акцией учреждения: детский дом в Макеевке, а также детский дом семейного типа и общеобразовательную школу-интернат для детей с недостатками умственного и физического развития в Донецке. Во посещения учреждений Р.АХМЕТОВ и И.КРУТОЙ передадут детским учреждениям благотворительную помощь.