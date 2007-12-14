Десять лучших двигателей года

Автомобильное издание Wards Auto World (США) подвело итоги своего ежегодного конкурса по выбору десяти лучших двигателей года.

Десять лучших моторов в течение двух месяцев выбирали редакторы журнала Wards Auto World из 37 претендентов. В соответствии с правилами конкурса каждый мотор должен производиться серийно, а также устанавливаться на автомобиль, который предназначен для американского рынка и поступит в продажу не позже первой четверти 2008 года. При этом стоимость самой машины не должна превышать 54 тысячи долларов.

Итоговый список победителей выглядит так:

1. Двухлитровый турбомотор с системой непосредственного впрыска топлива FSI концерна Volkswagen

2. Трехлитровый двигатель BMW

3. Трехлитровый турбированный двигатель BMW

4. Трехлитровый тубродизель Daimler AG

5. 5,7-литровый бензиновый V8 HEMI

6. 3,5-литровый V6 компании Ford

7. 4,6-литровый V8 компании Ford

8. 2,3-литровый турбомотор компании Mazda

9. 3,5-литровый V6 компании Nissan

10. 3,5-литровый V6 компании Toyota

Такой конкурс проводится уже 13 лет. Призы компаниям, чьи двигатели были признаны журналом лучшими, будут вручены на моторшоу в Детройте, которое откроется в январе следующего года.

Автолента