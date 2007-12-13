Уволенные автостроители получат компенсацию от фонда глобализации

Европейский фонд выравнивания последствий глобализации осуществил первый платеж Франции для помощи уволенным работникам Peugeot-Citroёn и Renault.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, общая сумма платежа составляет 3,81 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия одобрила две первые заявки на компенсацию из Фонда выравнивания последствий глобализации для уволенных по сокращению штатов работников французских автомобильных компаний Peugeot-Citroёn и Renault 25 июня этого года.

Заявка для бывших работников Peugeot-Citroёn была подана на сумму 2 млн. 558 тыс. 250 евро, для бывших работников Renault – на 1 млн. 258 тыс. евро.

Европейский Фонд выравнивания последствий глобализации является частью Европейской политики реструктуризации и дает возможность реагировать на увольнение работников в результате глобализации. Фонд может оказывать помощь, когда речь идет об одновременном увольнении тысячи и больше лиц.

Фонд был создан в конце 2006 года.