Фонд Фельдмана признан победителем

Международный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана» (ФАФ) стал победителем первого Национального конкурса «Благотворитель года» в номинации «Благотворительный фонд года».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, награждение состоялось сегодня, 13 декабря, в рамках ежегодного проекта Национальной телерадиокомпании Украины.

Фонд признан лучшим среди 36 благотворительных организаций Украины. Победителями конкурса национального уровня стали 5 благотворителей, которые внесли наибольший вклад в решение социальных проблем. Также жюри конкурса определило лучших благотворителей в каждой области Украины.

В сообщении также отмечается, что данная оценка деятельности Фонда является результатом 10-летней работы, за время которой ФАФ направил на благотворительные цели около 50 млн. грн., предоставил адресную помощь более чем 37 тыс. человек и почти 4 тыс. организаций. На сегодняшний день Международный благотворительный фонд А.Фельдмана - одна из крупнейших в Украине организаций, которые работают в сфере благотворительности, меценатства, негосударственной культурной и социальной политики.

Основатель и глава Фонда, народный депутат Украины (фракция БЮТ) А.ФЕЛЬДМАН в связи с этим отметил: «Изменить мир к лучшему – непростая задача, но не пытаться это делать – непростительная ошибка».

Конкурс «Благотворитель года» состоялся в Украине впервые, его целью является публичное признание представителей украинского бизнеса за осуществление благотворительной деятельности, направленной на решение актуальных общественных проблем.