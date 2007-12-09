Три тысячи талибов блокированы с трех сторон на юге Афганистана

Группировка отрядов движения "Талибан", оказывающих вооруженное сопротивление силам коалиции в городе Муса-Кала южной афганской провинции Гельменд, составляет около 3 тысяч человек, говорится в сводке военного командования сил Коалиции, в которую входят подразделения Афганской национальной армии (АНА) и сил содействия восстановлению безопасности в Афганистане (ISAF).

Город блокирован силами коалиции с трех сторон - запада, востока и юга, северное направление открыто для выхода из города мирного населения. Сообщается, что уже более 300 семей покинули район боевых действий.

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