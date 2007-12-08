На новогодних вечеринках больше всех заработает Comedy Club (рейтинг)

Участники Comedy Club возглавили рейтинг 20 самых заказываемых на новогодние праздники артистов, составленный интернет-ресурсом "Музыкальный гид" (mmdb.ru), сообщает Лента.ру. Популярность, завоеванная участниками Comedy Club у зрителей, позволила им обойти таких артистов, как Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе и "Машину времени".

На втором месте в рейтинге "Музыкального гида", компании, занимающейся организацией корпоративных концертов, расположилась певица и актриса Жанна Фриске. В список самых заказываемых артистов также попали группы "ВИА Гра", "Блестящие" и ВИА "Сливки".

Кумир российских подростков Дима Билан удостоился пятого места. "Музыкальный гид" отмечает, что, возможно, это связано с тем, что стоимость выступления певца сильно выросла после занятого им второго места на "Евровидении". Популярный телеведущий Иван Ургант занял в рейтинге седьмое место.

"Музыкальный гид" также сообщает, что меньше, чем за 10 тысяч евро более-менее популярного артиста найти на Новый год сейчас уже невозможно.

Полный список самых заказываемых на новогодние корпоративы артистов "Музыкального гида":

1. Comedy Club

2. Фриске Жанна

3. Пугачева Алла

4. "ВИА Гра"

5. Билан Дима

6. "Фабрика"

7. Иван Ургант

8. "Город 312"

9. "Блестящие"

10. A`Studio

11. "Иванушки International"

12. Меладзе Валерий

13. "Дискотека Авария"

14. "Гости из будущего"

15. Сюткин Валерий

16. Шац Михаил

17. "Машина времени"

18. Hi-Fi

19. Орбакайте Кристина

20. ВИА "Сливки"