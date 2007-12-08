На новогодних вечеринках больше всех заработает Comedy Club (рейтинг)
Пугачева - на 3-м месте, сразу после Фриске
Участники Comedy Club возглавили рейтинг 20 самых заказываемых на новогодние праздники артистов, составленный интернет-ресурсом "Музыкальный гид" (mmdb.ru), сообщает Лента.ру. Популярность, завоеванная участниками Comedy Club у зрителей, позволила им обойти таких артистов, как Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе и "Машину времени".
На втором месте в рейтинге "Музыкального гида", компании, занимающейся организацией корпоративных концертов, расположилась певица и актриса Жанна Фриске. В список самых заказываемых артистов также попали группы "ВИА Гра", "Блестящие" и ВИА "Сливки".
Кумир российских подростков Дима Билан удостоился пятого места. "Музыкальный гид" отмечает, что, возможно, это связано с тем, что стоимость выступления певца сильно выросла после занятого им второго места на "Евровидении". Популярный телеведущий Иван Ургант занял в рейтинге седьмое место.
"Музыкальный гид" также сообщает, что меньше, чем за 10 тысяч евро более-менее популярного артиста найти на Новый год сейчас уже невозможно.
Полный список самых заказываемых на новогодние корпоративы артистов "Музыкального гида":
1. Comedy Club
2. Фриске Жанна
3. Пугачева Алла
4. "ВИА Гра"
5. Билан Дима
6. "Фабрика"
7. Иван Ургант
8. "Город 312"
9. "Блестящие"
10. A`Studio
11. "Иванушки International"
12. Меладзе Валерий
13. "Дискотека Авария"
14. "Гости из будущего"
15. Сюткин Валерий
16. Шац Михаил
17. "Машина времени"
18. Hi-Fi
19. Орбакайте Кристина
20. ВИА "Сливки"