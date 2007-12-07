Блокпакет АвтоВАЗа купит Renault

Блокпакет акций "АвтоВАЗа" (25%) будет продан французской Renault, сообщил представитель пресс-службы Рособоронэкспорта, который контролирует 75% акций российского автопроизводителя.

"Подписание соглашения с Renault запланировано на субботу, 8 декабря. Решение об этом было принято на заседании Совета директоров ОАО "АвтоВАЗ", которое прошло в пятницу в Тольятти", - сказал он.

На акции "АвтоВАЗа" претендовала и американская компания General Motors.