Мужчина купил с рук радиоактивную деталь самолета

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, 11 августа в управление обратился житель Одессы и передал спасателям предмет (показатель давления масла самолета), который приобрел в центре города - у стихийных реализаторов, торгующих вблизи Староконного рынка.

Установлено, что данный предмет излучает радиацию. Для дальнейшей проверки его направили в лабораторию аварийно-спасательного отряда специального назначения областного управления ГСЧС Украины в Одесской области, где поместили в специальный контейнер.