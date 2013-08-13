Мужчина купил с рук радиоактивную деталь самолета
00:21, 13 августа 2013Разное
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В Одессе мужчина купил с рук радиоактивную деталь самолета.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Согласно сообщению, 11 августа в управление обратился житель Одессы и передал спасателям предмет (показатель давления масла самолета), который приобрел в центре города - у стихийных реализаторов, торгующих вблизи Староконного рынка.
Установлено, что данный предмет излучает радиацию. Для дальнейшей проверки его направили в лабораторию аварийно-спасательного отряда специального назначения областного управления ГСЧС Украины в Одесской области, где поместили в специальный контейнер.
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