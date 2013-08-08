Экс-прокурор города на джипе врезался в "Daewoo"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ в Черкасской области, участники ДТП были доставлены в одну из черкасских городских больниц, где по результатами медосмотра установлено, что водитель автомобиля «Lexus RX350» и его пассажир получили телесные повреждения средней тяжести, водитель автомобиля «Daewoo Lanos» не пострадал.

Кроме того, по результатам медосмотра установлено, что все участники ДТП были трезвыми. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения разной степени. Также установлено, что на пассажирском сидении одного из автомобилей находился работник правоохранительных органов.

По результатам экспертиз будет принято решение согласно действующему законодательству.

Как стало известно УНИАН из источников, приближенных к официальным, за рулем автомобиля «Lexus RX350» находился бывший прокурор Черкасс.

В то же время депутат Черкасского горсовета от ВО «Батькивщина» Николай Булатецкий сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что с автомобиля "Lexus" правоохранители сняли номера сразу после ДТП.

«Мне позвонили по телефону черкащане с просьбой подъехать на перекресток улиц Крещатик и Байды Вишневецкого. По их словам, здесь произошло серьезное ДТП, и работники ГАИ пытаются снять номера с машины, водитель которой совершил ДТП. По приезду я увидел перевернутый "Лексус" без номерных знаков. Машину отбросило на метров 20 от места столкновения, «Дэу» только развернуло на месте. Водитель «Дэу» объяснил, что он ехал по главной улице – Крещатик, и при том, что на перекрестке не работал светофор, то другой водитель должен был его пропустить", - пишет депутат в блоге.

По словам Булатецкого, "на место аварии съехалось около 20 работников разных правоохранительных органов, которые постоянно перешептывались, говорили по телефону, а работники ГАИ вообще ничего не делали. Полтора часа не начинали никаких действий по установлению причин аварии. Лишь из «Лексуса» вынимали вещи, документы и паковали их в другие машины. Свидетелей, которые были на месте в момент аварии, никто не опрашивал".

Депутат пишет, что он "обратился к следователю и позвонил по телефону дежурному ГАИ, чтобы они зафиксировали факт противозаконного снятия номерных знаков. Также требовал от них объяснений бездействия. Рядовые работники ГАИ объяснили, что им запретили предпринимать любые действия, поскольку одним из участников ДТП является работник прокуратуры, то этим и будет заниматься прокуратура. Водитель "Дэу" был растерян и счастлив тем, что не погиб. Он думает, что это дело замнут».