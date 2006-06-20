Корреспондент радио “Свобода” сломал позвоночник, прыгая с парашютом

18 июня вечером во время прыжка с парашютом с горы Тростян в пгт Славское Львовской области был тяжело травмирован 53-летний корреспондент радио “Свобода” Владимир БРОДЗИНСКИЙ.

Журналист с компрессионным перелом позвоночника госпитализирован, сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

В.БРОДЗИНСКИЙ во время приземления зацепился за провода линии электропередач и ударился о землю.