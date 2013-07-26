Оппозиция: они не могут договориться

18 июля 2013 года партийный сайт «Батьківщины» с большой помпой сообщил, что «оппозиция подготовила изменения в Конституцию Украины, которые гарантируют независимость судебной системы…». В тексте сообщения, правда, было одно немаловажное уточнение: «Батьківщина» та ВО «Свобода» підготували законопроект».

Ага, подумал я, не вся оппозиция, а две из трех.

Чуть позже, 24 июля 2013 года, «Закон і бізнес» сообщил, что «некоторые народные депутаты из фракции "Удар" имели претензии к содержанию законодательных предложений "Батьківщины" и "Свободы", которые в очередной раз не смогли посоветоваться с партнерами по оппозиции».

И вот уже 25 июля 2013 года уже «Укринформ» опубликовал заявление «ударовца» Ростислава Павленко, что «его партия подпишет проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно формирования независимой судебной власти" после его согласования с партнерами по оппозиции. Павленко «наехал» на партнеров по оппозиции: «ввиду того, что это инициатива трех фракций и под документом будут стоять подписи представителей трех фракций, то, очевидно, должны быть учтены все позиции».

Остроумную русскую басню о лебеде, раке и щуке, опрометчиво запряженных в одну повозку – вот что напоминает этот оппозиционный «междусобойчик».

Ну как после этого относится к заявлению Арсения Яценюка 24 июня 2013 года в «Brookings Institution»: «перед тем, как нам номинировать единого кандидата оппозиции, нам надо разработать единый план работы»? Если даже по отдельному законопроекту плана работы нет?

Ну и финал-апофеоз в словах депутата от «Батьківщины» Павла Петренко во вчерашнем «Укринформе» и в сегодняшнем «Коммерсант-Украина». В первом сообщении говорится о том, что «оппозиция не смогла регистрировать альтернативный законопроект "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно формирования независимой судебной власти", поскольку признает, что для этого прошло время». Во втором – Петренко наезжает на «Удар»: «мы еще месяц назад обратились к нашим коллегам из «Удара», чтобы они предоставили нам свои предложения».

Месяц назад от даты первого сообщения – это примерно 28 июня 2013 года. Все понятно. Это День Конституции, нашего государственного праздника, и лидер «Удара» Виталий Кличко планировал и занимался бизнесом: открывал боксерскую арену в немецком городе Мюнстер. Потом он уехал в скаутский лагерь в США, где и отпраздновал именины.

Ну разве с таким образом жизни руки дойдут до законов?

Именно на Кличко переложил сегодня всю ответственность депутат от «Удара» Виталий Карпунцов, заявивший в «Коммерсанте-Украина»: «документ согласован юридическими службами трех фракций. Мы вместе разработали проект, сейчас он находится у руководства на согласовании. Почему так долго, спросите у них». Поступил Карпунцов предельно некорректно.

Проанализируем ситуацию.

В оппозиции идет война за лидерство. Это основной мотив, исходя их которого надо рассматривать все заявления и поступки. Эту войну ведут, несмотря на предмет, за который воюют: законопроект о судебной системе, качество которого просто удручающее, просто повод, не более того.

У поведения Кличко тоже есть и другое объяснения, кроме привычки к бизнесовому и неполитическому образу жизни. Он не может не помнить, как лично выдвинул лозунг персонального голосования в парламенте, а все «сливки» силового противостояния достались более радикальной «Свободе». С этой точки зрения, затягивание Кличко своего решения по законопроекту объяснимо, логично и оправдано. Ему что, опять лавры «Батьківщине» и «Свободе»?

Что и взволновало депутатов от этих двух фракций. Как же, пресловутое единство оппозиции продемонстрировать не получается!

Но главная пикантность ситуации заключается в следующем. Чтобы добиться эффективного результативного голосования законопроекта, им нужен политический компромисс с большинством, с Партией регионов. Этого и требует и Еврокомиссия, и лично еврокомиссар Штефан Фюле. Но ни одни компромиссы оппозиция, включая Кличко, идти не желает. Следовательно, какой же вывод? Правильно, этот законопроект всего лишь пиар, сотрясание воздуха, от него не ждут никакого результата.

Если бы желали, то выполняли то, что от них требует Еврокомиссия. Искали бы политический компромисс. Это антиевропейская позиция антиевропейской оппозиции.

«Батьківщина» и «Свобода» не желают результативного голосования по их же законопроекту. Того, чтобы он стал законом. А хотят они только одного: на кого свалить ответственность за провал пиар-операции.

Все это есть в словах Петренко, если слитно прочитать сообщения «Укринформа» и «Коммерсанта-Украина»: «оппозиция не смогла регистрировать альтернативный законопроект.., поскольку признает, что для этого прошло время», так как «мы еще месяц назад обратились к нашим коллегам из Удара, чтобы они предоставили нам свои предложения».

Ответственность пытаются свалить на Кличко. Следующий шаг – за Ростиславом Павленко.

У меня есть следующее предложение к лидерам «Удара». Пока Кличко работает за рубежом и отдыхает в Штатах, назначить виноватыми за провал сроков по законопроекту Павленко и Карпунцова. Временно ввести и в руководство «Удара». Ну не на Ковальчука же валить? А Кличко, как жена Цезаря, должен быть вне подозрений.

Правда, жена Цезаря не занималась бизнесом и скаутами.

Вячеслав Пиховшек