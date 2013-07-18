19-летний украинец пытался перейти границу по паспорту брата-близнеца

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, двигаясь пешком в Молдову через пункт пропуска «Кельменцы», мужчина предоставил для оформления документ, удостоверяющий личность, но пограничники установили, что паспорт принадлежит не ему.

19-летний украинец сознался, что паспорт он взял у своего брата-близнеца якобы случайно.