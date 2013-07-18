19-летний украинец пытался перейти границу по паспорту брата-близнеца
02:21, 18 июля 2013Разное
1261 0
Пограничники Черновицкого отряда задержали украинца, который пытался пересечь государственную границу по паспорту брата-близнеца.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, двигаясь пешком в Молдову через пункт пропуска «Кельменцы», мужчина предоставил для оформления документ, удостоверяющий личность, но пограничники установили, что паспорт принадлежит не ему.
19-летний украинец сознался, что паспорт он взял у своего брата-близнеца якобы случайно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter