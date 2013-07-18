В Ивано-Франковске нашли пушечные ядра времен польско-турецкой войны

Как сообщили УНИАН в Прикарпатской археологической экспедиции института археологии НАН студенты-историки Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, которые проводят археологические раскопки под воротами дворца Потоцких, выкопали 14 пушечных ядер времен осады крепости турками в 1672 году. Исследователи предполагают, что ядра турецкие. Отдельные ядра весят по 1220 граммов.

Во время раскопок также найдены глиняные черепки XVII века, кости и осколки посуды различных эпох. После детального исследования находки передадут Ивано-Франковскому краеведческому музею.

Справка УНИАН. Археологические исследования фортификационного узла при воротах дворца Потоцких начались 1 июля 2013 года. Работы ведут Прикарпатская археологическая экспедиция института археологии НАН совместно с ГП «Культурное наследие Прикарпатья», краеведов из «Моего города», Общественной инициативы «Сохраним старый город», волонтеров. Кроме этого, здесь проходят практику и студенты из Прикарпатского национального университета.