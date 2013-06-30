ГАИ предупреждает водителей о сильных ливнях и ухудшении ситуации на дорогах

Госавтоинспекция Украины предупреждает водителей об осложнении погодных условий и ухудшении в связи с этим дорожной ситуации на автодорогах страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины со ссылкой на информацию Гидрометцентра, 30 июня на большей части страны ожидаются грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град; на севере Левобережья, ночью в центральных областях, а днем и в южной части местами сильные ливни.

1-2 июля также будут идти дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, в южной и восточной части местами сильные дожди, лишь 1 июля в западной части, а 2 июля - на Правобережье преимущественно без осадков.

"При таких погодных условиях ГАИ Украины обращается к водителям с просьбой быть особенно внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать требования Правил дорожного движения", - подчеркнули в ГАИ, отметив: "Если дождь настолько сильный, что вы теряете из поля зрения транспорт, едущий впереди, откажитесь от продолжения движения. В такой ситуации остановитесь на обочине, обязательно включив при этом аварийную световую сигнализацию. В дождь, а особенно с наступлением сумерек, водителям и пешеходам рекомендуется обязательно выделить себя на дороге. Водители должны включить на своих автомобилях габаритные огни, свет ближних фар или противотуманные фары, а пешеходы - по возможности использовать светлую одежду и светоотражающие элементы, что позволит водителям издалека их увидеть на дороге и соответственно среагировать".