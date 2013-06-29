Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди, местами - сильные ливни

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 30 июня на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град, на севере Левобережья, ночью в центральных областях, а днем и в южной части местами сильные ливни.

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Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°); в южной и восточной части ночью 18-23°, днем 27-32°.

В Киевской области завтра кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

В столице кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

29 июня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 22-28°, в Днепре возле Киева 25°.