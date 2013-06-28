Губернатор инициирует отставку начальника ГАИ
Глава Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь инициирует отставку начальника Сумского городского отдела Госавтоинспекции Олега Скрипки после резонансного ДТП, произошедшего 21 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил губернатор на коллегии ОГА.
В частности, решение направить обращение в Департамент Государственной автомобильной инспекции МВД Украины с требованием освободить Скрипку от занимаемой должности было принято после его отчета на коллегии о ситуации на дорогах города за 2012-2013 годы и признания результатов работы ГАИ по обеспечению безопасности дорожного движения неудовлетворительными.
«Составить представление на госдепартамент об освобождении от занимаемой должности. Точка», - заявил Чмырь.
Это предложение будет записано в решении коллегии и направлено в Киев.
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Как сообщал УНИАН, 21 июня в Сумах автомобиль «Ауди» на большой скорости вылетел на встречную полосу и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии два человека погибли и три пострадали. Установлено, что водитель авто, ранее неоднократно судимый, находился в нетрезвом состоянии. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту начато уголовное производство. Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы. Среди причин данного ДТП называется и состояние дорожного покрытия.