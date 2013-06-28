Губернатор инициирует отставку начальника ГАИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил губернатор на коллегии ОГА.

В частности, решение направить обращение в Департамент Государственной автомобильной инспекции МВД Украины с требованием освободить Скрипку от занимаемой должности было принято после его отчета на коллегии о ситуации на дорогах города за 2012-2013 годы и признания результатов работы ГАИ по обеспечению безопасности дорожного движения неудовлетворительными.

«Составить представление на госдепартамент об освобождении от занимаемой должности. Точка», - заявил Чмырь.

Это предложение будет записано в решении коллегии и направлено в Киев.

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Как сообщал УНИАН, 21 июня в Сумах автомобиль «Ауди» на большой скорости вылетел на встречную полосу и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии два человека погибли и три пострадали. Установлено, что водитель авто, ранее неоднократно судимый, находился в нетрезвом состоянии. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту начато уголовное производство. Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы. Среди причин данного ДТП называется и состояние дорожного покрытия.