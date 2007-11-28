Закарпатцы выступают против добычи золота на территории села

Жители закарпатского Мужиева выступают против дальнейшей добычи золота на территории села.

Как передает корреспондент УНИАН, в воскресенье, 25 ноября, община села Мужиево Береговского района под руководством сельского председателя Василия ФИЦАЯ организовала опрос крестьян относительно предоставления разрешения ОАО «Мир» на геологическую разведку Квасовского и Береговского полиметаллических месторождений. Эти месторождения находятся на территории села Мужиево.

В.ФИЦАЙ сообщил УНИАН, что в ходе опроса почти 700 из 800 опрошенных жителей Мужиева высказались против предоставления такого разрешения.

По его словам, крестьяне не хотят, чтобы проводились геологоразведочные работы на территории Квасовского и Береговского полиметаллических месторождений, поскольку это может привести к опасным экологическим последствиям, таких как нарушение геологической структуры подземных пород и загрязнение подземных вод, которые попадают в колодцы.

В частности, отметил В.ФИЦАЙ, крестьяне выступают и будут в дальнейшем выступать против эксплуатации золоторудника на территории их села, мотивируя это тем, что добываемое там золото очищают цианидами, которые через подземные воды попадают в колодцы.

С декабря 2006 на золоторуднике в Мужиево были прекращены работы. С тех пор крестьяне выступают против каких бы то ни было геологических работ и дальнейшей эксплуатации Квасовского и Береговского полиметаллических месторождений.

Как сообщил сельский председатель, результаты опроса будут направлены в Береговскую районную администрацию, чтобы были приняты надлежащие меры.