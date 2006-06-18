Почему Президент подчеркивает свою непричастность?

Не понимаю, почему Президент в последнее время только то и делает, что подчеркивает свою непричастность к переговорному процессу вокруг формирования коалиции. Об этом он опять заявил в своем субботнем радиообращении, перед тем пространно говорил на эту тему в интервью телеканалу “1+1”.

По-моему, это какая-то игра, но какова ее цель, для меня остается загадкой. Или, может, он просто боится ответственности?

Понятно, что по Конституции, парламентскую коалицию создают парламентские же фракции, и Президент здесь формально не при чем. Но существуют украинские реалии, украинский политический опыт, в соответствии с которым ни одно важное политическое решение в государстве не принимается без вмешательства Президента.

Неужели Виктор Ющенко думает, что слова о его “непричастности” хоть один человек в Украине может воспринимать серьезно? Если так, то он имеет нас за лохов и этим напоминает Кучму, Путина, Лукашенко и других малосимпатичных политиков. Если же он искренен, то тогда – как бы это деликатнее сказать, - не очень мудрый. Потому что Президент в условиях современной Украины не может самоустраниться от решения важнейшего в жизни страны вопроса. Он должен публично возглавить этот процесс, взять на себя моральные обязательства за результаты коалиционного процесса, разъяснив людям все как есть.

Вот, мол, Конституция наделяет парламент широкими полномочиями, победители выборов должны сесть за стол переговоров и договориться, но в условиях молодой, слабой демократии, они этого сделать не могут, им нужная “руководящая и направляющая сила”. Потому я как Президент не могу стоять в стороне и пассивно наблюдать, как они расшатывают Украину, позорят ее на весь мир. Я собираю лидеров всех парламентских блоков и партий у себя и не выпущу их до тех пор, пока они не договорятся и не зафиксируют свои договоренности на бумаге.

Вот это нашему народу понравится. Люди поймут, кто в доме хозяин. Тогда и местные Рады свернут свою антигосударственную деятельность. А страусиная политика, которую пока демонстрирует Президент, только раздражает рядовых граждан, провоцирует политиков на истерию, дает возможность местным князькам чувствовать безнаказанность.

Президенту время проявить жесткость.

Илона Вышинская, г.Киев