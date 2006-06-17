Марс был живой планетой, похожей на Землю

15:12, 17 июня 2006
Разное
347 0

На его поверхности находились океаны и реки

Европейские ученые обнаружили на поверхности Марса следы эрозии, которая могла возникнуть под воздействием потоков воды. Ее наличие было подтверждено исследованиями с помощью бортовых спектрометров Mars-Express.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), запасы воды в виде льда объемом многие миллиарды тонн, сконцентрированы главным образом в районе Южного Полюса Красной планеты.

В атмосфере Марса было выявлено наличие незначительного количества метана, который вырабатывается микроорганизмами. Об этом сообщили представители Германского центра авиации и космонавтики (ДЛР) и Свободного университета Берлина, где проводился анализ снимков, сделанный автоматической станцией ЕКА, выведенной на околомарсианскую орбиту 25 декабря 2003 года.

По словам ученых, снимки были сделаны с минимальной высоты в 250 км с помощью трехмерной камеры высокого разрешения, которая позволяет рассмотреть даже мелкие детали марсианского ландшафта.

Тем самым, утверждают ученые, находит подтверждения теория о том, что в прошлом Марс был "живой планетой", похожей на Землю. На его поверхности находились океаны и реки, действовали вулканы, в том числе и самый крупный в Солнечной системе - Олимпус Монс, высота которого превышает 22 км, а глубина кратера на его вершине достигает 3 км.

Как отмечают ученые, станция Mars-Express уже дала беспрецедентные по своей значимости результаты. Так, трехмерное фотографирование поверхности Красной планеты позволит составить подробную карту, которая будет использована при подготовке пилотируемых полетов на Марс.

newsru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter