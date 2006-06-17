Европейские ученые обнаружили на поверхности Марса следы эрозии, которая могла возникнуть под воздействием потоков воды. Ее наличие было подтверждено исследованиями с помощью бортовых спектрометров Mars-Express.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), запасы воды в виде льда объемом многие миллиарды тонн, сконцентрированы главным образом в районе Южного Полюса Красной планеты.

В атмосфере Марса было выявлено наличие незначительного количества метана, который вырабатывается микроорганизмами. Об этом сообщили представители Германского центра авиации и космонавтики (ДЛР) и Свободного университета Берлина, где проводился анализ снимков, сделанный автоматической станцией ЕКА, выведенной на околомарсианскую орбиту 25 декабря 2003 года.

По словам ученых, снимки были сделаны с минимальной высоты в 250 км с помощью трехмерной камеры высокого разрешения, которая позволяет рассмотреть даже мелкие детали марсианского ландшафта.

Тем самым, утверждают ученые, находит подтверждения теория о том, что в прошлом Марс был "живой планетой", похожей на Землю. На его поверхности находились океаны и реки, действовали вулканы, в том числе и самый крупный в Солнечной системе - Олимпус Монс, высота которого превышает 22 км, а глубина кратера на его вершине достигает 3 км.

Как отмечают ученые, станция Mars-Express уже дала беспрецедентные по своей значимости результаты. Так, трехмерное фотографирование поверхности Красной планеты позволит составить подробную карту, которая будет использована при подготовке пилотируемых полетов на Марс.

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