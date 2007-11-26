ДТП на трассе Киев-Одесса: пострадали 5 человек

25 ноября, около 19.30, на 19 км. автодороги Киев-Одесса водитель автомобиля "Шевролет Авео", двигаясь в направлении Киева, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию и допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ-330214", который двигался в попутном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, во время ДТП оба водителя и трое пассажиров автомобиля “Шевролет Авео” получили телесные повреждения.