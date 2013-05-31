Юлия Тимошенко и Бертран Рассел

В своем уже нашумевшем последнем открытом письме Юлия Тимошенко цитирует Бертрана Рассела. Письмо уже успели, и во многом заслуженно, назвать сенсационным. В нем пересматриваются некоторые положения, ставшие уже для оппозиционных лидеров и их сторонников ортодоксальными, резкими и четкими штрихами прокладывается новый политический курс, ведущий оппозицию к победе на президентских выборах. Письмо обозначает нужный и актуальный резкий политический поворот. Но настолько ли он резок, чтобы лидер национал-демократической оппозиции призывала на помощь авторитет Бертрана Рассела, без преувеличений великого философа минувшего века?

Эти сомнения заставили внимательнее присмотреться к цитате. Да и не только они. Помнится, Юлия Тимошенко уже попадала в неудобную ситуацию с цитированием классиков. Дело было в Польше на мероприятии, посвященном 70-летию начала Второй мировой войны. Глава украинского правительства назвала древнегреческого драматурга Эсхила своим любимым поэтом и процитировала его в какой-то любопытной прозаической интерпретации. Позже оказалось, что цитата вместе с фразой «как сказал мой любимый поэт Эсхил» позаимствована райтерами премьера из речи Роберта Кеннеди на смерть Мартина Лютера Кинга.

Справедливости ради следует сказать, что многим другим украинским политикам случалась плюхаться и в более глубокие лужи скандалов с цитированием. Но в данном случае насторожило и то, что Тимошенко цитирует Рассела, и то, что говорит сам Рассел ее устами. Впрочем, настало время привести цитату.

«В бессмертном труде Бертрана Рассела «История западной философии» он писал, что когда исчезают моральные ограничения, возникает временная эйфория освобождения от пут, которая приводит к возбуждению энергии, но анархия и предательство, которые неотвратимо следуют за падением морали, обессиливают нацию, и она попадает под власть других, возможно менее цивилизованных наций, чем она сама, но не в такой трагической форме лишенных морали», - пишет Юлия Тимошенко, обходясь без заковычивания высказывания философа.

Что до кавычек, то их в письме хватает, но используются они в большинстве случаев для взятия в заключение слова «антифашизм» и его производных. Из классики же кроме «Истории западной философии» упомянут лишь фильм «Пятый элемент». Еще присутствует словосочетание «похвала глупости», хотя и без кавычек. Но его любой образованный человек и так сочтет отсылкой на одноименное произведение философа эпохи Возрождения Герарда Герардса, более известного как Эразм Роттердамский.

В самой же цитате удивило не свойственное Расселу, известному в частности фразой «патриотизм — это готовность убивать и быть убитым по пошлым причинам», морализаторство и переживание за судьбу нации. В поиске первоисточников таких цитат политиков обычно нет ничего сложного. Как правило, при любом объеме книги не приходится углубляться дальше введения. Вот и на этот раз искомая фраза обнаружилась во введении к «Истории западной философии», и речь в ней шла о не зря упомянутой выше эпохе Возрождения. Берем, читаем, сравниваем.

«То, что случилось в великую эпоху Греции, произошло снова в Италии эпохи Возрождения: традиционные моральные ограничения исчезли, потому что в них увидели связь с предрассудком; освобождение от пут возбудило в людях энергию и творчество, привело к редкому расцвету гения, но анархия и предательство, неизбежно следующие за упадком морали, обессилили итальянцев как нацию, и итальянцы попали, подобно грекам, под господство наций, менее цивилизованных, чем они сами, но не в такой мере лишенных общественной связи», - пишет на самом деле столь смело препарированный при цитировании Рассел.

О древней Греции он говорит несколько выше, о последующих эпохах несколько ниже, но всю историю человеческой цивилизации представляет как конфликт или неустойчивый компромисс идеи личной свободы с идеей общественной связи в виде власти над человеком государственных и религиозных институтов. «На протяжении всего длительного развития, от VII века до н.э. и до наших дней, философы делились на тех, кто стремился укрепить социальные узы, и на тех, кто хотел ослабить их, - пишет Рассел в том же введении. - Каждое общество подвержено двум противоположным опасностям: с одной стороны, опасности окостенения из-за слишком большой дисциплины и почтения к традиции, а с другой стороны, опасности разложения или подчинения иностранному завоеванию вследствие роста индивидуализма и личной независимости, которые делают невозможным сотрудничество».

Вряд ли Юлия Тимошенко воспринимает период правления Януковича, как связанный с ростом индивидуализма и личной независимости, возбуждающих в людях энергию и творчество. И вряд ли она готова принять в качестве идеологии свободный, рациональный и лишенный предрассудков либеральный социализм Рассела. Для такой перемены политического курса для начала пришлось бы отказаться от своих политических союзников, верящих или цинично эксплуатирующих столь ненавидимые великим философом догмы. О ком это я? Понять помогу еще несколько коротких цитат из различных произведений Бертрана Рассела.

Лихорадка национализма, которая возрастала, начиная с 1848 г., представляет собой одну из форм культа безумия. (Происхождение фашизма).

Национализм, конечно, крайний пример горячей веры в сомнительные ценности. (О ценности скептицизма).

Зрелище поляков, убивающих украинцев, и ирландцев, уничтожающих литературу, делает национализм, как кажется, не вполне адекватным идеалом даже для маленькой нации. … Подобные факты делают очевидным для всех интеллигентных молодых людей, что патриотизм является главным проклятием нашего века и что он покончит с цивилизацией, если не будет усмирен. (О юношеском цинизме).

Сам я не принадлежу ни к одной существующей религиозной конфессии и надеюсь, что любое религиозное верование прекратит со временем свое существование. Равно как я не верю и в то, что религия способствовала распространению добра в мире. (Свободомыслие и официальная пропаганда).

Игорь Гридасов