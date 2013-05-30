В зад, Франция!

В годы моего детства в советском прокате с успехом шла французская комедия «Вперед, Франция!» Там речь шла о регби – хулиганской игре джентльменов.

У сегодняшних французских джентльменов другие игры – брачные. Радостное известие из Монпелье о первом однополом бракосочетании и сюжеты на украинских телеканалах навели на определенные размышления.

Президент Франсуа Олланд сдержал предвыборное обещание: однополые браки во Франции легализованы. Правда, далеко не всем французам такое прогрессивное решение пришлось по нраву. Один ярый мракобес даже публично застрелился в соборе Нотр-Дам в знак протеста, а через несколько дней в Париже прошла грандиозная манифестация противников однополых браков. И на этой манифестации пребывающие в плену стереотипов отсталые граждане несли разные гнусные плакаты типа «Как?! Мою маму зовут Робер?!!» (французы не теряют чувства юмора никогда).

Такую неполиткорректную несознательность можно объяснить замшелыми традициями и реакционным влиянием католической церкви. А насчет мамы Робера – это же просто оскорбительный выпад. Какие там папы и мамы? Может, еще и женихи с невестами, мужья с женами? Что за дискриминация? На историческом бракосочетании Венсана и Брюно молодоженам выдали правильное свидетельство о браке, где четко указано «молодожен 1» и «молодожен 2». А мэр Монпелье Элен Мандрус, лично проводившая церемонию, не без пафоса заявила: «Это закон равенства, равенства прав всех живущих сейчас, а также будущих поколений. Это закон братства, объединивший наше общество и открывший для нас пору возрождения».

Правда, смотреть на целующихся мужчин без отвращения было тяжело. Да и к мэру есть некоторые вопросы. В частности, насчет будущих поколений. Их кто рожать будет: молодожен 1 или молодожен 2? По поводу объединения общества см. вышеупомянутое самоубийство Доминика Веннера и манифестацию в Париже, собравшую несколько сотен тысяч человек. Что касается «возрождения», то госпожа мэр, конечно, в оригинале сказала слово «ренессанс», а вот по-русски правильнее было бы сказать «вырождения».

Пока Венсаны будут жениться на Брюно, а Шарли выходить замуж за Жан-Полей, их смуглые соотечественники, исповедующие ислам, нарожают и вырастят крепких, пассионарных и абсолютно неполиткоректных ребят, которые скоро покажут свободным и равным «венсанам» и равенство, и свободу, и толерантность. И судя по развитию событий в разных углах Европы – от Швеции до Швейцарии – это произойдет еще скорее, чем нам сегодня кажется.

Игорь Левенштейн