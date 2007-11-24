На шахте ”Краснолиманская” в Донецкой области произошел обвал

В Донецкой области на шахте "Краснолиманская" произошло обрушение.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня утром на шахте "Краснолиманская" в г. Родинское, в забое тупиковой части конвейерного ходка западной лавы, на горизонте 845 метров произошло обрушение 3-4 метров выработки. При этом никто из горняков рабочей смены не пострадал.

На шахту прибыли три отделения горноспасателей для обследования аварийной выработки.