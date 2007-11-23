Land Rover выпустит юбилейный Defender (фото)

Компания Land Rover планирует весной следующего года начать производство специальной модификации внедорожника Defender – SVX, которая будет выпущена в честь 60-летия британской марки. Всего будет собрано только 200 таких автомобилей, а самый первый экземпляр подарят международной организации Красный Крест. Впоследствии эту машину предполагается продать на специальном аукционе, вырученные средства от которого направят на различные гуманитарные цели.

Кузов "юбилейного" Land Rover Defender SVX станет окрашивать исключительно в черный цвет. Кроме того, такой автомобиль от базовой версии можно будет отличить по иной решетке радиатора, новым "подножкам", измененным фарам головного света и светодиодным задним фонарям, шильдикам "SVX", а также по эксклюзивным колесным дискам. Техническая начинка SVX не подверглась никакой модернизации.

В салоне новинки появятся спортивные сиденья Recaro, система спутниковой навигации, новая аудиосистема с USB-разъемом и возможностью подключения плеера iPod, а также специальная табличка с уникальным номером каждой машины.

Стоимость Land Rover Defender SVX пока не сообщается.

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