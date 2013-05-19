Украину позвали вставать и дальше. До 2015 года

Такого насыщенного дня Европы Киев не видел ни разу за 10 лет отмечания этой даты в нашей стране. Мероприятий в центре столицы набралось на любой вкус: парад барабанщиц, фестивальремесленников и народныхумельцев с проведениеммастер-классов, фестиваль мороженого, несколько концертов.

Кроме того, сторонники легализации марихуаны маршировали за реформирование государственной политики относительно алкоголя, табака и других наркотиков, представители нетрадиционной ориентации запускали в небо воздушные шары в окружении двойного оцепления правоохранителей,но самыми массовыми стали «антифашистский» митинг Партии регионов и финальная акция оппозиции «Вставай, Украина».

Оценивать последние на предмет заявленного количества участников, дело неблагодарное. Впрочем, и одних, и других было меньше запланированного, но достаточно много, чтобы и партийные бюджеты немного истощить, и провокации устроить, и горы мусора после себя оставить. А приметами времени и символами украинского протеста, похоже, вместо «наколотых апельсинов» и американских валенок 2004 года, становятся кролик и морковка.

Кстати, киевляне, на которых оппозиция в последнее время грешила за аполитичность, все же вышли в поддержку меньшевиков. И пускай сочувствующих не набралось 50 тысяч (хотя оппозиция, приплюсовав разные данные, почти столько своих симпатиков и насчитала), мероприятие радовало довольно большим количеством «идейных», а не майданарбайтеров, апо организованности выглядело значительно лучше, чем в регионах.

Видимо этот факт окрылил лидеров ОО настолько, что заканчивать митинги, несмотря на лето, оппозиция не планирует. Правда, изменятся главные требования. Во всяком случае, отставка Виктора Януковича отменяется до президентских выборов 2015 года.

Трио главных оппозиционеров подписали Декларацию о координации действий, согласно которой определились, что поддержат победителя первого тура от оппозиции в президентской гонке. Грубо говоря, если до 2015 года останется существующая система избрания главы государства, то все лидеры ОО, а также с десяток меньшевиков помельче, с удовольствием будут «мочить» друг друга в первом туре президентских выборов. А потом, согласно нынешнему новому плану сотрудничества, помирятся и поддержат того, кто из них получит наибольшую поддержку украинцев.

Впрочем, на случай изменения формата президентских выборов (если выбирать главу государства Украине предложат в одном туре), оппозиционеры обещают сразу выдвинуть одного кандидата. Сделать выводы о том, получится ли это у ОО в 2015-м, можно будет еще в текущем году на перевыборах в проблемных округах. Ведь договориться и согласовать всех кандидатов в народные депутаты во всех округах на парламентских выборах-2012, оппозиции, как известно, не удалось. Более того, последние несколько месяцев «гетьманы» не демонстрировали стопроцентного единства ни на уличных акциях, ни в стенах Верховной Рады.

Первыми же оппозиционными акциями в летнем сезоне могут стать «защита» ГТС от приватизации, недопущение проведения референдума и выборов главы государства в один тур. Продемонстрировать сплоченность лидеров ОО с народом можно будет уже на следующей неделе, учитывая, что вопрос о ГТС может быть вынесен на рассмотрение парламента в ближайшие дни.

За поддержку в этих вопросах оппозиция продолжает кормить избирателей абстрактными обещаниями. В частности, отменить пенсионную и медицинскую реформы, а также добиться освобождения Юлии Тимошенко. При этом лидеры ОО не уточняют, как они намерены это реализовать. И уж тем более никто из них не обмолвился, когда украинцам ждать выполнения этих обещаний.

Кроме того, оппозиционеры снова пообещали назвать единого кандидата на выборах в Киеве. Но лишь при условии, что Верховная Рада все же назначит дату.

Далее в летних планах меньшевиков – масштабные митинги на День Независимости. А там и до новой парламентской сессии рукой подать.

К сожалению, приходят украинцы на акции оппозиции или игнорируют их, меньшевики не видят в своих призывах главного промаха: чем дольше они «мурыжат» избирателей по пустяковым вопросам, тем меньше шансов, что украинцы выйдут на улицы при наступлении времени Ч.

Татьяна Урбанская